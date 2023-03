Il club francese Angers ha annunciato che il tecnico Abdel Bouhazama ha rassegnato le dimissioni. C’è una ragione di campo, poiché la sua squadra non vince una partita dallo scorso settembre, ma il motivo principale è rappresentato dalle dichiarazioni sconcertanti pronunciate dall’allenatore domenica scorso. Infatti, nell’ultimo match perso 5 a 0 contro il Montpellier, il tecnico francese ha schierato dal primo minuto Ilyes Chetti, difensore che ad aprile verrà processato per molestie dopo aver ammesso di aver molestato una giovane durante una serata in una discoteca. Alla domanda di un giornalista sul motivo della scelta, Bouhazama ha risposto: “Non c’è niente di male, tutti quanti abbiamo toccato delle donne“.

Di fronte alle polemiche e alle critiche scaturite dalle sue affermazioni, il club Angers ha accettato le dimissioni del tecnico. La sua scelta è stata annunciata questo martedì 7 marzo ai giocatori e allo staff durante una riunione. L’ormai ex tecnico del club francese si è successivamente scusato.