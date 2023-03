La telecamera di videosorveglianza di una villa riprende il momento in cui due Ferrari, che sfrecciano in salita, quasi a gareggiando tra loro, perdono il contatto con la carreggiata e, in prossimità di una curva stretta finiscono dritte, saltando un fosso e finendo contro la recinzione della villetta con piscina a Osimo (Ancona) in via Molino Mensa. I conducenti dei due veicoli sono rimasti solo lievemente feriti, ma le due auto, una Ferrari 296 Gtb e di una F12 Berlinetta, sono andate distrutte. Una ha anche preso fuoco. Il valore complessivo delle macchine supera il mezzo milione di euro.