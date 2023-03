Due ragazze di 17 e 19 anni sono morte in un tragico incidente avvenuto nella notte di sabato 4 marzo a Motta di Livenza. La Bmw 420 sulla quale erano a bordo è uscita di strada e si è schiantata contro un platano. Feriti sia il conducente dell’auto che un altro ragazzo. Siamo in provincia di Treviso: all’arrivo del personale medico del Suem 118 e dell’elisoccorso, nulla è stato possibile fare per soccorrere le due ragazze, già decedute. Le vittime sono una 19enne di origini greche che viveva a Ponte di Piave e una 17enne da Oderzo.

I Vigili del fuoco hanno utilizzato divaricatori, cesoie e martinetti idraulici per estrarre dal veicolo, ridotto in un ammasso di lamiere, i due uomini che sono stati stabilizzati sul posto e portati negli ospedali di Mestre e di Treviso, in gravi condizioni. Ancora da accertare le cause per cui l’auto è uscita di strada ed è andata a schiantarsi sull’albero, nel senso di marcia opposto al proprio.

Quattro giovani, che dovevano trascorrere la serata insieme alle due ragazze morte e ai due ragazzi feriti nell’incidente sono stati sentiti in queste ore dai carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti. I quattro viaggiavano a bordo di una Polo Volkswagen.