In discesa libera lei è la regina indiscussa: Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di specialità per la quarta volta, la terza consecutiva. Grazie alla prova di discesa in Norvegia a Kvitfjell, che la bergamasca ha concluso al secondo posto davanti alla slovena Ilka Stuhec (quarta), la nuova Sfera di Cristallo è diventata una certezza. “L’obiettivo è raggiunto, sono 4 coppe, di cui tre consecutive. Nonostante la mia discontinuità sono costante nel rendimento”, ha esultato la campionessa dello sci a fine gara.

Gli altri trionfi di Goggia sono maturati nel 2018, 2021 e 2022. Con 4 Coppe di discesa, l’azzurra eguaglia nella classifica di tutti i tempi la svizzera Michela Figini e la tedesca Katja Seizinger. Davanti a lei solo le austriache Renate Goetschl (5) e Annemarie Moser-Proell (7) e l’americana Lindsey Vonn (8).