La campionessa piemontese Marta Bassino, oro in SuperG ai recenti mondiali, è stata costretta a rientrare in Italia: è morta infatti, a soli 30 anni, la cognata Sara Fina, moglie di Matteo Bassino, fratello maggiore della sciatrice. Sara Fina lascia oltre al marito anche due bambini di 7 e 2 anni.

È stato proprio il fratello a ritrovare la giovane senza vita all’interno della camera da letto dell’abitazione di Via Boves, a Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo, intorno alle 7 del mattino, dopo essere uscito durante la notte per occuparsi dello sgombero neve, una delle sue attività principali oltre all’allevamento. Si ipotizza che la giovane donna sia stata colpita da un infarto fulminante. E’ stato inutile l’intervento dell’equipe medica del 118.

“A nome mio e della amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze. Siamo vicini al marito, ai piccoli figli, al consigliere Bassino, alla nostra campionessa Marta e a tutta la famiglia. È una tragedia terribile, tutta la comunità si stringe attorno al dolore di questa famiglia”, le parole della sindaca di Borgo, Roberta Robbione, riportate dal Corriere. “Lo sci piemontese perde un’altra protagonista in pista e una donna che aveva saputo incarnare al meglio i valori dello sport”, il commento anche del presidente del Comitato Fisi Alpi Occidentali, Pietro Blengini, e del presidente del Comitato provinciale Fisi Cuneo, Paolo Giordano.

Sara Fina, originaria di Cartignano, nella Valle Maira, si era distinta nell’impegno politico, ricoprendo la carica di consigliera comunale, ed era stata una fondista in gioventù. Fin da ragazza aveva aiutato i genitori nell’attività di famiglia, l’allevamento di mucche frisone da latte. In seguito l’incontro con Matteo Bassino e la passione per lo sci che li ha uniti. La data dei funerali è ancora da stabilire: è certo che Marta Bassino non prenderà parte alle gare di coppa del mondo di sci in programma nel weekend a Kvitfjell, in Norvegia.