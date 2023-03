Ubriaco alla guida di un’auto, è andato a sbattere contro un marciapiede, perdendo uno pneumatico, poi ha continuato a girare per strada, zigzagando lungo la carreggiata. È successo mercoledì a Galliera, in provincia di Bologna, dove un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: nel sangue aveva un tasso alcolico quasi quattro volte superiore ai limiti consentiti (1,91 grammi per litro) e la patente gli è stata ritirata per essere sospesa dal Prefetto di Bologna. Il video che mostra le “gesta” dell’uomo è stato pubblicato dalla polizia locale Reno Galliera, sui social.