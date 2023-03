“Fu un momento particolarmente drammatico della nostra storia. Un virus invisibile contro il quale lottammo quasi a mani nude perché siamo stati il primo Paese occidentale colpito e colpito profondamente e non c’era un vademecum”. Così Giuseppe Conte risponde alle domande sulla sua iscrizione nel registro degli indagati a Bergamo. “Ritengo di aver agito con la massima umiltà nel confronto con esperti e s scienziati i quali anche loro non esibivano almeno nella iniziale della pandemia certezze”. Il leader dei 5 Stelle ribadisce la sua “massima collaborazione nelle sedi giudiziarie” motivo per il quale chiarisce “non mi sottrarrò a nessuna domande nelle sedi giudiziarie però non aspettatevi da me show mediatici”