“Nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l’acqua non sia più sicura della terra”. La presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi ha letto questo verso, scritto da una poetessa somala, Warsan Shire, poco dopo le comunicazioni del ministro dell’interno Piantedosi in commissione. Il riferimento dell’esponente Pd è alle frasi pronunciate dal titolare del Viminale poche ore dopo il naufragio sulle coste calabresi: “La disperazione non può giustificare viaggi pericolosi per le vite dei figli” aveva detto. “Le sue parole non sono accettabili, spero che lei avrà modo di correggerle” ha concluso Malpezzi