“Sono colpito dalle parole che ha usato e dal suo tono. Ha letto pagine come se si facesse una ricostruzione fredda di una vicenda lontana. Non riesco a capacitarmi come il governo a pochi giorni dall’approvazione del decreto flussi tratti ciò che è accaduto a Crotone come qualcosa accaduto tanto tempo fa”. Così il senatore del Pd Andrea Giorgis al ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, dopo la sua audizione in Commissione Affari costituzionali

“Il punto – incalza il parlamentare – è che cosa è accaduto e cosa ha fatto governo tra le ore 22.30 e 4.10? Questo vogliamo sapere. Leggere e ascoltare parole che attribuiscono la responsabilità alle stesse vittime lascia senza parole. Vuol dire non avere la più pallida idea di cosa capita nel mondo. Sono veramente colpito. Parliamo del governo della nostra Repubblica. Spero ci sia una qualche risposta in Aula, una spiegazione anche un ripensamento”.