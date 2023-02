Il segretario uscente del Partito Democratico, Enrico Letta, in un passaggio di consegne simbolico, regala un melograno alla segretaria in pectore Elly Schlein “simbolo di prosperità e fortuna”. L’assemblea nazionale del partito è prevista per il prossimo 12 marzo. La deputata spiega che ora si può “riaprire subito il tesseramento per aprire le porte” del partito “affinché il popolo delle primarie sia coinvolto non solo nella scelta della nuova segreteria ma anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità”. Per Schlein ora serve lavorare con la massima unità per rilanciare il partito ma con una linea politica chiara, comprensibile “che è quella che ieri gli elettori delle primarie hanno deciso di premiare e scegliere”, spiega in un punto stampa.