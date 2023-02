“Siete di Bari? Siete italiani?”. “Sì, deficiente. Scusate, il razzismo territoriale fa ancora parte della testa di qualcuno nel 2023″. È il botta e risposta, tutto rigorosamente in diretta video sul web, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 25 febbraio nei pressi della tribuna centrale dello Stadio Rigamonti di Brescia, prima della gara tra i padroni di casa e il Bari, valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie B, vinta dai pugliesi per 0-2. Vittima dell’insulto razzista è il giornalista Luca Guerra, inviato di PassioneBari, programma dell’emittente pugliese Radio Selene. Durante il suo collegamento, uno sparuto gruppetto di spettatori locali si è avvicinato e lo ha insultato, il giornalista non ci ha pensato su, non ha perso la calma e ha risposto per le rime nonostante fosse in diretta. Un episodio da condannare, che di certo non rappresenta il pensiero della maggior parte del tifo e degli abitanti di Brescia.

Video PassioneBari/Radio Selene