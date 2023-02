Le ha inveito inveito contro, dicendole che era “inutile” e l’ha accusata di non saper lavorare. Una agente di stazione dell’Atm, Azienda trasporti milanesi, è stata aggredita verbalmente da un uomo che si è rivelato poi essere un consigliere comunale di Cassina de’ Pecchi eletto in quota centrodestra nella lista Lega Salvini-Civiche. Il fatto è avvenuto domenica 19 febbraio attorno alle 11 di mattina nella stazione di Cassina de’ Pecchi, appunto, lungo la linea verde M2 della metropolitana, come riporta Milano Today.

A scatenare l’ira del consigliere, che Repubblica identifica come Gaetano Greco, secondo le ricostruzioni, è stato un ascensore non funzionante. L’uomo si è avvicinato alla dipendente 33enne chiedendole come mai l’ascensore non funzionasse: lei gli ha spiegato che, a causa di un problema ai rilevatori di fumo, l’ascensore era stato dichiarato momentaneamente fuori uso. Da lì l’aggressione, verbale, di Greco che ha inveito contro l’agente, insultandola e dicendole che non era in grado di lavorare, minacciando anche di chiamare i carabinieri. La lavoratrice ha quindi allertato la sua centrale operativa che ha poi fatto intervenire le forze dell’ordine.

È solo con il riconoscimento da parte delle forze dell’ordine che l’operatrice ha scoperto la vera identità dell’uomo, un consigliere comunale di maggioranza del comune id Cassina de’ Pecchi. Neanche a quel punto l’uomo è si è fermato, continuando a offendere l’agente e costringendola a chiudersi nel gabbiotto Atm in lacrime.

Solo andando via, poco dopo, il politico è tornato a scusarsi con la donna che, per il momento, non ha formalizzato la querela.