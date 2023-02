“Al servizio del Paese. Frammenti di Storia italiana attraverso le immagini della Polizia di Stato”. È il nome del progetto digitale realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l’agenzia di stampa Ansa e l’Università Luiss Guido Carli presentato presso la Sala The Dome dell’Università Luiss, a Roma, alla presenza del Capo della Polizia Lamberto Giannini e del Direttore dell’Ansa Luigi Contu, della Vice Presidente Luiss Paola Severino e del Direttore Generale dell’Ateneo Giovanni Lo Storto.

Si tratta di uno strumento smart pensato soprattutto per i giovani, con cui scoprire e approfondire la storia e i cambiamenti vissuti dal nostro Paese dal 1948 ad oggi. Il progetto consiste nella digitalizzazione del patrimonio fotografico della rivista PoliziaModerna, mensile ufficiale della polizia di Stato, arricchito dai take dell’Ansa che riportano indietro nel tempo, nel preciso istante in cui la foto è stata scattata. Il portfolio è composto da oltre 50mila scatti, che insieme all’archivio dell’ANSA hanno dato vita ad una piattaforma digitale sulla storia e sul presente della Polizia, pensata per raccontare attraverso le immagini il lavoro ‘Al servizio del Paese’.