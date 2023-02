Un devastante incendio si è sviluppato a Watamu, lungo una delle spiagge del Kenya frequentate dai turisti italiani. In particolare è stato colpito dalle fiamme il resort italiano Barracuda, con i clienti che sono fuggiti in tempo cercando di recuperare le loro cose. Due turiste italiane – entrambe alloggiate nel resort – sono state ricoverate al District Hospital di Malindi: secondo fonti dell’Ansa non sono in pericolo di vita. A Watamu, nota località turistica costiera, soggiornano attualmente migliaia di italiani. Il villaggio turistico italiano è stato quasi completamente distrutto nell’incendio ormai domato dopo aver causato però danni ad altre strutture.

Danneggiato dall’incendio anche il ristorante Mapango, all’interno del Lily Palm Resort, come riporta il portale in lingua italiana Malindikenya.net, spiegando che alcuni turisti che erano ospitati al Barracuda hanno trovato ospitalità in altri hotel gestiti da connazionali. Lo staff delle strutture alberghiere sta cercando di domare le fiamme, mentre la polizia, allertata dall’assistente consolare Marco Cavalli, sta cercando di fermare azioni di sciacallaggio. L’ambasciata d’Italia a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.