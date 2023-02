Una bambina di 5 anni è morta all’ospedale di Berlino dopo essere stata trovata in fin di vita da un passante nella zona del Bürgerpark nel quartiere Pankov, parte Nord della capitale della Germania. La polizia sospetta si tratti di un omicidio. Un uomo di 19 anni è stato arrestato, come dice l’account Twitter della stessa polizia. La bambina era scomparsa nel pomeriggio in un altro parco, distante alcune centinaia di metri. La piccola riportava i segni di almeno una ferita da arma da taglio. Il giovane arrestato, secondo le prime ricostruzioni dei giornali tedeschi, è il babysitter che si prende cura dei 4 figli di una stessa famiglia (secondo quanto riferito dalla polizia le madri del 19enne e della bambina sono amiche).

Secondo il quadro composto dalla polizia dopo la raccolta delle testimonianze il 19enne ha lasciato il parco-giochi con la bambina chiedendo ad altre persone che erano lì di tenere gli altri tre fratelli. Il giovane aveva spiegato che la piccola doveva andare in bagno. Quando è tornato ha detto di averla persa. A quel punto è partita una vasta operazione di ricerca della polizia che ha impegnato oltre 100 agenti e un elicottero. Poi la scoperta a poche centinaia di distanza dal Bürgerpark: la bambina era esanime e le cure dell’ospedale non sono state sufficienti a salvarle la vita.

Nel luogo di ritrovamento, già nella serata di martedì, i passanti hanno posato delle candele, un fiore giallo e un piccolo peluche.