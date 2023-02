Un improvviso blackout interrompe per pochi secondi la conferenza stampa congiunta del premier Giorgia Meloni e del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Visti i tempi di guerra, qualche giornalista in sala si alza in piedi, spaventato dal buio improvviso. Al ritorno della luce, venuta meno per una manciata di secondi, in mancanza della traduzione simultanea la premier si improvvisa traduttrice e riporta in inglese una domanda di una giornalista italiana sulle affermazioni di Berlusconi sul presidente ucraino. Aggiungendo scherzando: ‘Presidente operaio”