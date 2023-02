Un altro forte terremoto in Turchia a due settimane da quello devastante che ha causato quasi 50mila vittime. Un sisma di magnitudo 6.3 è stato registrato a Uzunbağ, nella provincia di Hatay, nel sud del Paese, non lontano dal confine con la Siria. Lo ha riferito l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze, secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu. La scossa, riferisce Al Jazeera, è stato avvertito anche in Libano e Iraq. Secondo le indicazioni preliminari, il sisma – con ipocentro a una profondità di 10 km – si è verificato a circa 32 chilometri da Antiochia.