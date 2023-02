Una doppia sconfitta, con il Marsiglia in Coppa di Francia che è costata l’eliminazione e con il Monaco in campionato, che ha scatenato una bufera intorno al Paris Saint Germain. E al centro è finito di nuovo Gianluigi Donnarumma che, secondo indiscrezioni diffuse dalla stampa francese, in particolare L’Equipe, avrebbe rotto con lo spogliatoio. La presenza del numero 1 italiano, da quanto si legge, non è più gradita dai compagni di squadra a causa di un gesto accaduto sul campo al termine del match: mentre la squadra aveva deciso di ignorare i tifosi che stavano contestando la squadra, il portiere ha comunque deciso di fermarsi a parlare con alcuni di loro.

Tra i più arrabbiati per quello che è stato interpretato come un gesto di insubordinazione è stato capitan Marquinhos che, insieme a Neymar, avrebbe usato parole molto dure nei confronti dell’italiano e del direttore sportivo Campos. La prima occasione per i parigini di stemperare subito gli animi sono gli ottavi di Champions League, ma la sfida sarà tutt’altro che semplice: davanti a loro scenderà in campo il Bayern Monaco, una delle favorite per la conquista della coppa. Una sfida resa ancora più complicata dai dubbi sulla presenza della stella Mbappe e con un Leo Messi non in perfette condizioni fisiche.