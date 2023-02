Alta tensione tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Durante la partita contro la Sampdoria, che ha bloccato l’Inter sullo 0 a 0 favorendo l’allungo in classifica del Napoli (prima con un vantaggio di 15 punti sulla seconda), l’attaccante belga è tornato a giocare dal primo minuto. Nel corso del primo tempo, però, è stato protagonista di una sorta di scontro verbale con il centrocampista azzurro. Dopo una mancata difesa del pallone da parte del numero 90 nerazzurro, Barella ha sbracciato in direzione dell’attaccante. Cha risposto in maniera eloquente: “No! No! Non si fa cosi, basta! Basta!”, e poi quella che sembra un’imprecazione.