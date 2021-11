“Essendo state le imputate sentite nei processi Ruby 1 e 2 mentre erano sottoposte ad indagini e quindi in qualità di persone sostanzialmente ‘indagate’, il Tribunale ritiene che le relative testimonianze siano affette da inutilizzabilità assoluta per violazione delle garanzie di legge poste a presidio del divieto di autoincriminazione”. E’ quello che scrivono i giudici della settima sezione penale di Milano, che sta celebrando il processo Ruby ter, nell’ordinanza con cui si dichiara l’inutilizzabilità delle dichiarazioni resa da 19 ospiti delle serate di Arcore.

L’ordinanza del tribunale – Una decisione, quella presa dalla corte presieduta da Marco Tremola, che – secondo l’agenzia Ansa – potrebbe spuntare una delle ‘armi’ della procura, quella relativa alla presunta falsa testimonianza resa dalle ragazze. “Secondo lo stesso costrutto accusatorio il delitto di corruzione in atti giudiziari era quantomeno probatoriamente collegato a quelli oggetto di accertamento nei giudizi in cui le imputate sono state escusse”. Quindi come accaduto per Barbara Guerra e Iris Berardi tutte le partecipanti alle serate di Arcore – secondo i giudici – andavano sentite come indagate e non come testimoni. “Questa ordinanza è importantissima perché di fatto si dice che le dichiarazioni nel Ruby 1 e 2 sono inutilizzabili per un vizio patologico”, ha commentato l’avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi.

Berlusconi, ipotesi dichiarazioni spontanee – L’avvocato Cecconi, inoltre, ha detto che al momento non intendono sciogliere “la riserva in maniera definitiva” su un possibile esame di Berlusconi come imputato, ma “l’intendimento è quello, per adesso, di riservarci le dichiarazioni spontanee” nelle prossime udienze. Il legale ha chiarito che se ci sarà “margine ancora per poter riservarci” anche un eventuale interrogatorio “prenderemo tempo e questo anche alla luce di una valutazione complessiva dell’andamento dell’istruttoria e in base a chi verrà sentito in sede di esame degli imputati”. Al legale è stato fatto presente che alcune giovani, come Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, si sono dette pronte a farsi interrogare in aula per raccontare “la verità” sulle serate di Arcore e in più occasioni nelle ultime settimane hanno attaccato l’ex premier fuori dall’aula del processo milanese. “Ognuno faccia quello che crede come ritiene meglio di dover difendersi – ha spiegato Cecconi – non entro nel merito delle valutazioni, opportunità e prerogative difensive delle persone che non assisto”.

Il calendario delle udienze – Oggi la corte ha anche fissato il calendario dell’esame degli imputati (fase prima di quella dei testi delle difese). Nella prossima udienza del processo milanese, il 17 novembre, Marysthell Polanco, una delle giovani presenti alle serate di Arcore, che ha già annunciato in passato di voler dire la “verità”, salirà sul banco degli imputati per dichiarazioni spontanee. E poi nella successiva udienza, il 24 novembre, altre due giovani, Guerra e Sorcinelli che hanno attaccato Silvio Berlusconi in più occasioni, si sottoporranno all’esame in aula. Il primo dicembre, invece, sarà interrogato in aula Luca Risso, ex fidanzato di Ruby, mentre sempre il 24 novembre sarà sentito anche Luca Giuliante, ex legale della giovane marocchina, anche lui imputato.

Il teste: “Nelle intercettazioni Ruby chiedeva denaro” – Sempre nell’udienza di oggi il legale di El Mahroug, l’avvocato Paola Boccardi, ha fatto una serie di domande all’ultimo teste dell’accusa, un investigatore di polizia giudiziaria, anche sulle indagini effettuate dopo la morte nel gennaio del 2019 in una clinica svizzera, con suicidio assistito, del legale Egidio Verzini che fu avvocato di Ruby. Avvocato che con un comunicato da lui diffuso alla stampa, il 4 dicembre 2018, aveva parlato in particolare di un pagamento da 5 milioni di euro da Silvio Berlusconi a Karima, attraverso una banca di Antigua. “Non sono state fatte indagini integrative su questo in questo procedimento – ha spiegato il teste – non mi risulta siano state fatti indagini in questo procedimento, sono stati fatti accertamenti in un altro procedimento probabilmente legato al decesso dell’avvocato”. E il pm Luca Gaglio, in aula con l’aggiunto Tiziana Siciliano, ha precisato: “Abbiamo aperto un fascicolo a modello 45 (senza indagati né ipotesi di reato) e abbiamo verificato eventuali notizie di reato non individuate”. E ancora il teste di polizia giudiziaria ha spiegato: “Sono state sentite le tre esecutrici testamentarie di Verzini, una delle tre in particolare, sentendosi insicura, ci ha consegnato dei documenti che aveva, li hanno portati in Procura e sono stati acquisiti questi documenti e anche cellulari, ma dalla documentazione non sono emersi elementi di rilievo”. Su questo fronte hanno insistito con alcune domande anche altri legali e anche l’avvocato Cecconi ha chiesto chiarimenti.Nelle altre fasi della testimonianza dell’investigatore sono stati affrontati una serie di capitoli già presenti negli atti delle indagini, tra cui il fatto che “in numerose intercettazioni – ha detto il teste – Karima reiterava la sua richiesta di denaro e diceva che nel caso era pronta anche ‘a fare la pazza”. Il teste ha parlato pure di un “patto” che c’era con Berlusconi per ottenere da lui soldi.