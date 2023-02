Al comitato del candidato del centrodestra nel Lazio, Francesco Rocca, arriva anche Maurizio Gasparri. È la sua l’unica presenza di Forza Italia nella sede nel quartiere Eur. Con i cronisti Gasparri si lascia andare in una difesa a spada tratta del leader e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel mezzo della bufera politica per le sue dichiarazioni contro Zelensky. Ma alla fine anche Gasparri ammette che c’è stato “un attacco dei russi, è evidente che è ingiustificabile. Berlusconi? Fa le affermazioni che ritiene e per età e per ruolo è libero di dire quel che pensa”. Per Gasparri la guerra in Ucraina c’è da 700 anni e Berlusconi è un uomo di pace. “L’Italia è un paese molto importante che Berlusconi proietta nel dialogo internazionale”