Jannik Sinner è tornato a vincere. Il tennista altoatesino ha vinto la finale dell’Atp 250 di Montpellier battendo 7-6(3) 6-3 lo statunitense Maxime Cressy, nato in Francia e naturalizzato Usa, in un’ora e 36 minuti di gioco. Dopo essersi sbarazzato in semifinale del francese Arthur Fils, l’azzurro era il grande favorito del match per il titolo. E non ha sbagliato, portandosi a casa il 7° trofeo nella sua carriera.

Equilibrato il primo set, risolto al tie-break dove Cressy è partito con un doppio fallo e l’altoatesino si è subito portato sul 3-0 volando poi sul 4-0. Due punti di fila non bastano a Cressy, numero 51 del ranking, perché l’azzurro alla prima occasione buona chiude sul 6-3.

Nel secondo set, il game decisivo è l’ottavo con Sinner che fa il break portandosi sul 5-3 dopo diverse occasioni mancate nei precedenti giochi. A quel punto, con il servizio a favore, il numero 17 al mondo è lucido nel chiudere subito la pratica. Da lunedì, il 21enne italiano sarà impegnato in un Atp 500 a Rotterdam.