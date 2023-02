Un vertice a tre del quale Giorgia Meloni non era stata nemmeno avvisata. Non solo esclusa, ma proprio tenuta all’oscuro. Nel giorno in cui Volodymyr Zelensky è al Parlamento europeo per il suo storico intervento davanti alla plenaria, a scoppiare è lo scontro diplomatico tra i leader europei. Nonostante nelle scorse ore fosse stato lo stesso ministro degli Esteri italiano a cercare di smorzare l’accaduto, oggi è stata proprio la presidente del Consiglio a scegliere l’attacco frontale all’Eliseo: “Francamente mi è sembrato inopportuno, perché credo che la nostra forza in questa vicenda sia l’unità e la compattezza. Io capisco il fatto di privilegiare le proprie opinioni pubbliche interne, ma così si va a discapito della causa”. Nessun tentativo di ricucire dunque, anche perché l’esclusione alla cena di ieri sera è solo l’ultimo di una serie di segnali arrivati dall’asse franco-tedesco. Lunedì scorso, infatti, erano stati i rispettivi ministri dell’Economia di Francia e Germania a fare un viaggio a Washington per parlare delle conseguenze dell’Inflation Reduction Act. E a lamentarsi è stato il leghista Giancarlo Giorgetti: “Non siamo stati informati e la cosa non ci offende: ci sorprende”, ha detto al Corriere della Sera. “L’avesse fatto l’Italia, questo governo sarebbe stato accusato di essere sovranista e antieuropeo. Saremmo sotto processo”.

Zelensky a Bruxelles – Ad accoglierlo la presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen e la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola. “Benvenuto a Bruxelles, nel cuore della famiglia europea, a cui appartiene l’Ucraina. Sosterremo l’Ucraina in ogni fase del cammino verso la nostra Unione”. “Una giornata storica per l’Europa”, aveva detto poco prima Metsola. “Benvenuto a casa, benvenuto nell’Ue”, ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Il presidente ucraino è partito dalla capitale francese proprio insieme a Macron e oggi si rivolgerà all’assemblea degli eurodeputati e ai capi di Stato e di governo, sollecitando la fornitura di ulteriore assistenza. In tarda mattinata, avrà una serie di incontri bilaterali, tra cui quello previsto con la presidente del Consiglio.

L’agenda di Zelensky di oggi non è nota in tutti i dettagli per ragioni di sicurezza: l’area circostante il Consiglio è stata ‘congelata’ (vietato l’accesso a tutti, anche con lasciapassare) temporaneamente fino alle 8.35, poi è stata riaperta. Zelensky dovrebbe incontrare in bilaterale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, a margine dei lavori del summit. L’incontro di ieri all’Eliseo tra Zelensky, Macron e Scholz si inquadra nella tradizionale collaborazione francotedesca prevista dal trattato di Aquisgrana (2019), che prevede una stretta interazione tra Berlino e Parigi in molti campi, a partire dalla politica estera e di difesa.