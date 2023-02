“Cuperlo dice che Conte vuole distruggere il Pd come Renzi? Non credo affatto che ci sia questa intenzione da quello che vedo. Poi non so se c’è questa intenzione nascosta. Io invece ricordo che questa estate, quando c’era ancora l’agenda Draghi che, come dice Cuperlo, adesso è dispersa, era intenzione del Pd distruggere il M5s“. Così, a Otto e mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le dichiarazioni rese da Gianni Cuperlo, ospite in studio, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera (“Più che la Meloni, Conte sembra voler distruggere il Pd. Proprio come Renzi. Sono in questo congresso anche per aiutare a impedirlo”).

Travaglio spiega: “Il Pd ha fomentato la scissione di Di Maio per svuotare i 5 Stelle. Ha candidato Di Maio e gli scissionisti per premiarli della spaccatura. Ha scelto i due candidati alle regionali in Lombardia e in Lazio senza minimamente consultare il M5s. Conte, secondo me, è stato fin troppo generoso ad appoggiare il Pd in Lombardia, perché il candidato di centrosinistra non è stato scelto insieme al M5s. È stato scelto dal Pd – conclude – che poi, come sempre, chiede all’alleato, in questo momento più avanti nei sondaggi, di portare voti. Ma che razza di rapporto è questo? Il Pd sceglie il candidato e poi all’ultimo momento va dai 5 Stelle a chiedere il voto utile. Non è così che si costruisce il dialogo. D’altra parte, il candidato nel Lazio l’ha scelto Calenda. Cioè, il massimo“.