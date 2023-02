Settimo appuntamento dei “Dialoghi a sinistra“, il ciclo di incontri sull’attualità politica a partire dal nuovo libro di Goffredo Bettini, “A sinistra, da capo” (Edizioni Paper First).

È una settimana decisiva per il PD: tra il voto in Lazio e Lombardia e la chiusura della prima fase delle primarie. Francesco Boccia, senatore dem e responsabile nazionale Enti Locali e Autonomie territoriali, si confronta con Goffredo Bettini su possibili esiti e bilanci futuri, a partire dal libro di Bettini “A sinistra, da capo” (Paper First). Modera Paola Zanca. Segui la diretta sul nostro sito e sui canali social del Fatto Quotidiano e di Paper First.