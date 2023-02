Il presidente uscente della Lombardia Attilio Fontana ha chiuso la campagna elettorale al Teatro dal Verme con tutti i leader del centrodestra: Salvini, Meloni e Berlusconi. Dal palco il leader leghista ha nuovamente attaccato i percettori di reddito di cittadinanza e, visto il contesto, lo ha fatto in dialetto lombardo: “Se te ghet trent’ann e non c’hai problemi a casa, puoi andare a lavorare. In Brianza, a Cinisello e a Sesto il contribuente si alza ai ses ur de la matina per andà a lavurà“.