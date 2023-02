Il cassonetto, in mezzo alla strada, per costringere a rallentare. Poi l’assalto armato, con tanto di cappucci calati sulla testa. È la rapina di un’auto avvenuta sabato notte, nel quartiere Ponticelli di Napoli, ripresa da un cittadino dalla finestra di casa. Quando l’uomo alla guida ha rallentato, si è trovato di fronte un rapinatore con la mano in pugno, poi, all’improvviso, sono sbucate altre persone. Alla vittima sono stati rubati anche 70 euro. Indaga la polizia.

Video Francesco Emilio Borrelli/Facebook