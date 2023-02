“Appendi Appendino”, “La scorta non ti basta”. Sono le minacce contro Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e ora parlamentare del Movimento 5 Stelle, che circolano nella galassia anarchica e antagonista nelle chat e nei siti di area. Sono state fatte circolare fotografie – risalenti a una manifestazione di alcuni anni fa – con le scritte tracciate sulle mura del Cimitero Monumentale del capoluogo piemontese. Il motivo sono delle dichiarazioni a lei attribuite nel corso di una trasmissione tv su “contatti fra anarchici e mafiosi”. Appendino aveva già ricevuto minacce all’epoca in cui era prima cittadina del capoluogo piemontese e per questo le era stata assegnata una scorta.

“Le minacce indirizzate a Chiara Appendino provenienti dalla galassia anarchica ed antagonista sono l’espressione più inaccettabile e vile del ricorso alla violenza e all’intimidazione, che condanniamo senza riserve. Già in passato Chiara Appendino è stata destinataria di simili di minacce, che oggi tornano a testimonianza di un clima d’odio che non è più tollerabile. A lei e alla sua famiglia – affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e alla Camera Barbara Floridia e Francesco Silvestri – va la vicinanza di tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, con la consapevolezza nessuna intimidazione sarà in grado di indebolire la nostra ferma posizione per la legalità e la difesa delle istituzioni e dello Stato”. “Se qualche vigliacco dalla tastiera infuocata pensa di poter impaurire Chiara Appendino e la comunità del Movimento 5 Stelle si sbaglia di grosso. Nessun passo indietro – scrive su Twitter Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle – di fronte a intimidazioni eversive rivolte ai nostri portavoce e ai rappresentanti delle istituzioni democratiche”

Solidarietà e vicinanza anche da Pd e FdI. “Le deputate e i deputati del Pd esprimono piena solidarietà alla collega Chiara Appendino per le ignobili e insensate minacce di cui è stata bersaglio. Siamo con lei, contro ogni cedimento verso qualsiasi forma di violenza e intolleranza” si legge in una nota del gruppo Pd alla Camera. “Esprimo solidarietà e vicinanza all’onorevole Chiara Appendino per le vili, inqualificabili, minacce di cui viene fatta oggetto. Di fronte a manifestazioni violente ed eversive non bisogna mai arretrare, tacere o esitare. Oggi questo principio – afferma Augusta Montaruli (FdI), sottosegretaria al Ministero dell’Università e della Ricerca- vale ancor di più dal momento che attraversiamo una fase particolarmente delicata, che richiede spirito di unità e senso di responsabilità”. “Esprimo solidarietà e vicinanza alla collega Chiara Appendino e al movimento 5 Stelle per le inqualificabili e vigliacche minacce di cui viene fatta oggetto. Come ho potuto affermare ieri, oggi a maggior ragione, ribadisco – afferma Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati . che possiamo dividerci sulle idee, dibattere con forza ma essere uniti davanti a chi utilizza la violenza“.