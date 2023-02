Il pallone aerostatico spia cinese avvistato sopra gli Stati Uniti continentali, e tutt’ora in volo, ha sorvolato, secondo il Pentangono, anche uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana. Proprio dal Montana vengono le immagini che stanno circolando in queste ore: sono state filmate da un residente che ha descritto ciò che stava vedendo. “Non ho idea di cosa sia – si sente dire nel video – è rimasto fermo negli ultimi 35 minuti”.

Funzionari della Difesa hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbattere il pallone a causa del rischio di danni per le persone a terra a causa della caduta di detriti. Hanno aggiunto che il pallone sta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello “spazio esterno”, ma non hanno svoluto specificare quanto in alto si trovi.

La Cina, intanto, ha fatto sapere che sta “verificando la situazione” e che non c’è alcuna intenzione di “violare la sovranità” di alcun Paese.