“Togliere il 41 bis a Cospito? È una decisione della magistratura e del Dap. In generale, sono contraria a mettere in discussione questa misura che è utile e necessaria. La discussione di queste ore ha un punto tecnico ineludibile, ossia la delega a decidere di queste cose deve essere data alla magistratura e al ministro della Giustizia e non alla politica”. Lo ha detto la deputata e candidata alla segreteria Pd, Paola de Micheli, intervistata dal direttore Peter Gomez e dalla giornalista Martina Castigliani in diretta streaming su ilfattoquotidiano.it. De Micheli ha poi risposto a una domanda sulla visita di alcuni parlamentari Pd nel carcere per accertarsi delle condizioni Cospito. “In questo modo la mafia potrebbe pensare che basta fare uno sciopero della fame per togliere il carcere duro? Quello che pensa la mafia è irrilevante in questo momento. Il mio Pd non vuole togliere il 41 bis. Nessun regalo ai mafiosi”