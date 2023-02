Il Partito democratico non parteciperà agli incontri con la maggioranza sul decreto Milleproroghe. Il motivo è ancora lo scontro con Fratelli d’Italia per la vicenda di Alfredo Cospito: dopo le frasi del coordinatore nazionale del partito (e vicepresidente del Copasir) Giovanni Donzelli, ieri sul tema e con gli stessi toni è tornato anche il collega di partito Alberto Balboni al Senato. Da qui la decisione dei democratici: “Le accuse che ci vengono rivolte sono per noi inaccettabili: per questo abbiamo deciso di non partecipare più agli incontri sul decreto milleproroghe, presieduti dal senatore Balboni, fino a quando non verranno smentite tali gravissime insinuazioni, e abbiamo comunicato la nostra decisione al Ministro dei rapporti con il Parlamento”. La nota è firmata dalla capogruppo a Palazzo Madama Simona Malpezzi e da quelli in commissione Bilancio e Affari costituzionali Daniele Manca e Andrea Giorgis.

Ieri in Aula al Senato, dopo l’informativa del ministro Carlo Nordio, Balboni aveva pronunciato la seguente frase: “Le affermazioni di Donzelli sul legame tra mafia e terrorismo di cui Cospito è esponente sono evidenti a qualsiasi persona di buon senso. Qualcuno ha dubbi che la mafia si insinuasse in una breccia che voi avete contribuito ad aprire? Andando in carcere avete aperto una voragine alla mafia“.

Per il Pd “se il Presidente La Russa non ristabilirà quanto prima la corretta dialettica parlamentare e la presidente Meloni non metterà un freno alle esternazioni farneticanti dei suoi parlamentari, ci riserviamo di valutare altre azioni”. “Non è accettabile – concludono i parlamentari democratici – che il partito di maggioranza usi queste parole infamanti nei confronti dell’opposizione: si tratta in tutta evidenza di un comportamento che nulla ha a che fare con il rispetto delle istituzioni democratiche e dei suoi rappresentanti”.

Agli incontri non parteciperà nemmeno l’Alleanza Verdi-Sinistra. “Anche oggi, dopo ieri in Aula, ha insistito con insinuazioni gravissime – dice il senatore Tito Magni – Le parole di Balboni sono inammissibili e compromettono i normali rapporti tra maggioranza e opposizione. Il presidente La Russa intervenga per ristabilire la correttezza nella dialettica democratica, che al momento risulta gravemente compromessa sia nel merito che nel metodo”.