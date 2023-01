La Nato chiede ai partner alleati armi per l’Ucraina, sottolineando quanto siano “urgenti” e sollecitando anche la Corea del Sud, dove è in visita il segretario Jens Stoltenberg, a rafforzare il suo sostegno militare a Kiev. Ma nelle sue dichiarazioni da Seul, Stoltenberg ha direttamente coinvolto la Cina. Ritiene necessario comunicare con Pechino e cooperare su questioni come il controllo degli armamenti e il cambiamento climatico, ma anche di dover chiarire “le sfide che la Cina pone ai valori, agli interessi e alla sicurezza della Nato“. Dichiarazioni a cui Pechino ha risposte, invitando l’Alleanza atlantica ad “abbandonare la mentalità da Guerra Fredda e il concetto di confronto tra campi, facendo cose più vantaggiose per la sicurezza e la stabilità dell’Europa e del mondo. Auspichiamo che i Paesi della regione possano seguire la retta via della cooperazione nell’Asia-Pacifico e svolgere un ruolo costruttivo nel mantenere e promuovere la pace, la stabilità, lo sviluppo e la prosperità nel mondo”. La Cina è “un partner cooperativo di tutti i Paesi del mondo e non minaccia gli interessi di alcun Paese”, ha risposto il portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, che ha aggiunto: “La Nato afferma che la sua posizione di alleanza difensiva regionale non è cambiata e, d’altra parte, continua a sfondare aree e campi di difesa tradizionali, rafforzando ed espandendo costantemente i legami di sicurezza militare”, e ha sollecitato i Paesi regionali a “una maggiore vigilanza”.

Nato: “Servono armi” – Per quanto l’Occidente abbia deciso di inviare i carri armati Leopard e Abrams a Kiev, è probabile che le forze armate ucraine inizieranno a utilizzarli sul campo di battaglia “in primavera”, ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Alexey Reznikov in un’intervista rilasciata al canale tv canadese Cbc e ripresa dai media internazionali. Reznikov ha spiegato che i militari ucraini intendono formare almeno due battaglioni di tank con i rifornimenti promessi dai paesi occidentali, che serviranno “per continuare la controffensiva”. Il ministro ha espresso quindi la speranza che l’Occidente continui a fornire carri armati a Kiev in futuro. Ha detto che le promesse dei tank “non sono la fine della storia, ma solo il suo inizio”. La fornitura di armi resta un punto “urgente” per il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che ha esortato la Corea del Sud a rafforzare il suo sostegno militare all’Ucraina. Mentre Seul ha firmato importanti accordi per fornire centinaia di carri armati, aerei e altre armi alla Polonia, membro della Nato, dall’inizio della guerra, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha ribadito che la legge in vigore contraria alla fornitura di armi ai paesi in conflitto rende difficile fornire armi all’Ucraina. Paesi come Germania, Svezia e Norvegia, ha però osservato Stoltenberg, avevano politiche simili ma le hanno cambiate. “Se non vogliamo che l’autocrazia e la tirannia vincano, allora hanno bisogno di armi, questa è la realtà”, ha concluso.

L’attacco al Cio – Proseguono gli attacchi in Ucraina, dove tre civili sono rimasti feriti e uno è morto nella regione della città di Kharkiv. Un missile S-300 russo si è abbattuto su un edificio di quattro piani preso di mira nel distretto centrale di Kyivskyi ed è stato parzialmente distrutto, mentre nelle ore precedenti allarmi di raid aerei erano attivi nei territori di Kharkiv, Sumy, Poltava, Donetsk, Luhansk, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Zaporizhzhia e Kirovohrad. E la presidenza ucraina rinfocola la polemica contro il Cio, Comitato olimpico internazionale, per contestare il fatto che non abbia escluso la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024, che potrebbero partecipare come atleti indipendenti. Mychailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo definisce “promotore di guerra e distruzione”. “Il Cio osserva con piacere la distruzione dell’Ucraina da parte della Federazione russa e offre quindi alla Russia una piattaforma per promuovere il genocidio e incoraggia le loro ulteriori uccisioni”, scrive Podolyak. “Ovviamente, i soldi russi che comprano l’ipocrisia olimpica non hanno l’odore del sangue ucraino. Vero signor Bach?”, chiede il consigliere di Zelensky rivolgendosi al presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach.

La mobilitazione in Russia – Per quanto la Russia non abbia dichiarato di volere ricorrere a ulteriori reclutamenti, secondo il ministero della Difesa britannico è al contrario probabile che Mosca tenga aperta questa opzione nell’ambito della “mobilitazione parziale” annunciata negli ultimi mesi. Nel rapporto pubblicato su Twitter il ministero ricorda che lunedì scorso i media riportavano che le guardie di frontiera russe stavano impedendo ai lavoratori immigrati kirghisi con doppio passaporto di lasciare la Russia, dicendo loro che i loro nomi erano nelle liste di mobilitazione. Sempre il 23 gennaio, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha reso noto che il decreto sulla “mobilitazione parziale” continua a rimanere in vigore, sottolineando che è necessario per sostenere il lavoro delle Forze Armate. “È molto probabile che la leadership russa continui a cercare un modo per far fronte all’elevato numero di uomini necessari per sostenere qualsiasi futura grande offensiva in Ucraina, riducendo al minimo il dissenso interno“, conclude il rapporto.