Un ragazzo di 18 anni è clinicamente morto a causa di un colpo di pistola che gli è stato sparato in testa all’esterno di un bar di Alatri, nel Frusinate. Il giovane, Thomas Bricca, era ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Camillo di Roma. I carabinieri di Alatri e quelli di Frosinone sono a caccia di due presunti killer col volto mascherato a bordo di uno scooter, uno dei quali ha fatto fuoco verso un gruppo di ragazzi seduti su una scalinata. Nei giorni scorsi c’erano stati diversi scontri tra bande e si ipotizza che l’agguato sia l’epilogo di questi episodi di violenza.

Sempre ad Alatri, cinque anni fa, nel marzo del 2017, era stato pestato a sangue un ragazzo ventenne, Emanuele Morganti, morto in ospedale dopo 36 ore di agonia. Era stato ricoverato d’urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico per lesioni alla testa causate da pugni, calci e una spranga di ferro. Una decina di persone lo avevano picchiato all’uscita di un circolo privato in piazza Regina Margherita, il Mirò, dove intorno alle due di notte era scoppiata una lite – nata da motivi banali – che si era poi spostata fuori dal locale.