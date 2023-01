“Se è ‘sciocco’ aiutare una nazione aggredita a difendere la sua esistenza, lo sono. Lo avrei fatto anche a parti invertite. Medvedev pensi a metter fine alla guerra”. In un tweet il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde alle parole del vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dimitri Medvedev che, in un post su Telegram, lo aveva attaccato dopo le sue dichiarazioni rispetto alla fornitura di armi a Kiev. Crosetto, parlando del nuovo pacchetto per gli aiuti militari a Kiev, aveva detto: “La terza guerra mondiale inizierebbe nel momento in cui carri armati russi arrivassero a Kiev e ai confini d’Europa. Fare in modo che non arrivino è l’unico modo per fermare la terza guerra mondiale”. Parole che hanno innescato la polemica dell’ex premier russo. “Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere europee”, ha scritto su Telegram ma “il ministro della Difesa italiano ha definito la fornitura di veicoli blindati e di altre armi all’Ucraina un modo per evitare la Terza Guerra Mondiale. Un raro eccentrico. Se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale, non salveranno i carri armati e nemmeno i jet da combattimento. Sicuramente tutto sarà in macerie”, ha aggiunto Medvedev, che ha spesso espresso attacchi scomposti e insulti ai leader occidentali. E nella sua riposta, Crosetto ha aggiunto: “Probabilmente ha ragione il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Medvedev, noto per la sua saggezza e la sua obiettività, nel definirmi ‘uno sciocco raro’. Ha ‘ragione’ Medvedev perché, nonostante ciò che lui o l’Ambasciatore russo in Italia possono cercare di fare, insinuare e premere per farmi cambiare idea, diffondendo fake news sulla Difesa italiana o attacchi personali di bassa lega, io mi ostino a pensare che sia giusto aiutare una nazione aggredita senza alcuna ragione e alcun motivo, come l’Ucraina, a difendere le proprie città, il proprio popolo e la propria esistenza. Sarei stato pronto a farlo – conclude – anche per il popolo russo, a parti invertite”.