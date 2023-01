L’annuncio dell’ingresso nel Pd dell’ex-M5s Dino Giarrusso non ha di certo entusiasmato la platea della convention milanese di Stefano Bonaccini. Alcuni non hanno nascosto il loro scetticismo verso la new entry. Tra questi il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, da sempre sostenitore della candidatura alla segreteria Pd del governatore emilianoromagnolo. “Il clima stamattina si è improvvisamente raffreddato, c’è stato un passaggio in cui la temperatura è scesa di qualche grado. Niente di personale” ha detto Gori concludendo il suo intervento dal palco. “Stefano – ha aggiunto rivolto a Bonaccini- so che sei molto inclusivo, è vero che la vocazione maggioritaria consista nel convincere chi non la pensava come noi… però io credo anche che ci sia il rischio di una corsa a salire sul carro del vincitore. E quando vedo venire qui chi ha detto le peggio cose del nostro partito presentarsi e dire ‘ci sono anche io allora forse qualche limite è giusto porlo” ha concluso raccogliendo l’applauso della maggioranza dei presenti