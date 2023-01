“Se diventerò segretario ci sarà un nuovo gruppo dirigente. E se destra non cambierà questa legge elettorale, faremo scegliere le candidate e i candidati al parlamento ai nostri elettori con le primarie, che non è il sistema perfetto, ma se dobbiamo sbagliare candidati almeno li sbagliamo tutti insieme”. Lo ha detto il candidato per la segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, a margine dell’evento ‘Energia Popolare per il Pd’ con cui ha presentato il suo programma. “Come noi hanno perso anche M5S e Terzo Polo. Siccome non dobbiamo allearci per le politiche nei prossimi mesi, è bene che cominciassimo a valutare alcuni argomenti su cui iniziare a fare opposizione insieme“