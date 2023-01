Sorpresa alla convention di Stefano Bonaccini “Energia popolare’, organizzata a Milano. L‘ex-M5s ed ex volto delle Iene, l’europarlamentare Dino Giarrusso, ha annunciato il suo ingresso nel Partito democratico. “Ringrazio Bonaccini, che è un ottimo amministratore, una persona cresciuta a pane e politica nel senso migliore del termine, nel senso dell’impegno quotidiano e personale, che proviene dunque dal Pci nella regione storicamente meglio amministrata d’Italia. Ho molto criticato il Pd in passato, qualcuno tirerà fuori i meme, ma come si critica ciò a cui si vuole davvero bene, la sinistra e i suoi valori che amo da sempre. Qualcuno può tirare fuori le mie foto giovanili e meno giovanili. ‘Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai, diceva Francesco De Gregori” ha aggiunto Giarrusso facendo il gesto del pugno chiuso