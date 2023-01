Da volto delle Iene a portabandiera europeo del Movimento 5 stelle. Poi convinto sostenitore di Cateno De Luca. Infine, pugno chiuso pronto, uomo di sinistra. Anzi, uomo del Pd di Stefano Bonaccini, cioè il favorito alla vittoria al congresso. Dino Giarrusso, dopo anni di attacchi ai dem ha deciso, a un passo dal cambio al vertice nella segreteria del partito, di scendere in campo con una nuova maglia, quella dell'”Energia popolare” del governatore emiliano. Eppure proprio lui, solo pochi mesi fa, chiamava “zerbino” alcuni suoi ex colleghi pentastellati passati o comunque vicini al Pd, definendo la possibile alleanza giallorossa una “scelta suicida”. E non solo. Gli attacchi frontali al partito, negli anni della sua discesa in politica, e anche prima, sono stati molteplici. Come quando su Facebook, nel 2015, definiva Pd e Pdl “partiti pieni di corrotti e corruttori”, concludendo il post con un “la merda in confronto a voi profuma”. Post e reazioni che, nelle ultime ore, stanno rimbalzando di social in social. Non solo per l’annuncio ma anche perché l’ex pentastellato sta pian piano “ripulendo” il suo passato critico, cancellando molti dei tweet e dei post incriminati (alcuni dei quali chiusi al pubblico), forse proprio per far spazio al nuovo corso in maglia dem.

Ecco una selezione parziale del Fatto.it delle affermazioni degli ultimi anni.

4 novembre 2022 – “Conte fino a pochi mesi fa era il capo di un Movimento a pezzi. Con grande dolore ho scelto di allontanarmi anche per dare un segnale: basta subalternità al PD, via dal governo Draghi, manteniamo i due mandati e stop alla guerra per bande che ci sta distruggendo. Oggi il M5S ha voltato pagina su questi punti e non a caso è risalito subito. Conte ha fatto un’ottima campagna elettorale, ha sfruttato gli errori altrui, ed è il vincitore insieme a Meloni. Questo risultato indica al M5S che, se un domani ci si vuole alleare, non lo può fare come era stato fatto prima, da partner “minore” ma imponendosi da leader al resto della coalizione. Sono molto contento del fatto che finalmente il Movimento abbia compreso questo: da quando ha infranto quella sudditanza, il Pd è sceso e il M5S è salito subito. Sono segnali chiari che indicano la strada futura: alleanze solo alla pari e senza rinunciare ai propri valori”. (Ansa)

15 giugno 2022 – “Il flop del Movimento 5 stelle dipende dal Movimento 5 stelle. L’alleanza col Pd è una scelta suicida. Non è un’alleanza, è un tappetino. Il flop era annunciato perché segue una serie di scelte suicide che tradiscono totalmente i valori del Movimento. È finita la partecipazione, sono stati uccisi i gruppi sul territorio e questa e’ la ragione che mi ha fatto guardare con interesse a Cateno De Luca con il quale stiamo facendo un ragionamento assieme”. (Ansa)

4 giugno 2022 – I pentastellati non si sbilanciano perché appiattiti sulla linea del Pd? “Lo sono fin troppo. Mi hanno contestato perché sostengo un candidato sindaco appoggiato da sette civiche e anche dalla Lega. Qualcuno, però, dimentica che eravamo quelli che dicevamo mai col partito di Bibbiano e che bisognava fare solo due mandati. Vedremo alle regionali in Sicilia quanti poltronari faranno il terzo mandato: sarà evidente chi non fa politica per passione ma per uno stipendio”. (Intervista a Il Giornale)