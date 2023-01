“Non c’è ancora l’ira, ma ci sono tutte le condizioni, come l’aumento del costo della vita rispetto all’andamento salariale, e la diminuzione del risparmio che dà l’idea degli equilibri che cambiano” per un aumento delle tensioni sociali. Così Romano Prodi risponde a chi gli chiede se secondo lui si assisterà ad un forte aumento delle tensioni sociali, a margine della presentazione del nuovo libro di Giulio Santagata ‘L’ira del riformista‘. “La tempesta perfetta? Non faccio previsioni, ma dico che siamo di fronte a dei dati che denotano un disagio molto forte”, ha proseguito.