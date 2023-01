“Io credo sia necessario mettere mano alle cose che non funzionano. E sicuramente quello che non funziona è un certo uso che si fa alle volte delle intercettazioni”. Così Giorgia Meloni, a margine della visita ad Algeri, rispondendo a una domanda sul tema delle intercettazioni. “Credo che questo sia un tema a cui bisogna mettere mano e credo che per mettere mano a questo tema non ci sia alcun bisogno di uno scontro tra politica e magistratura – ha spiegato la premier – Credo anzi che si debba lavorare insieme per capire dov’è che il meccanismo per lo stato di diritto non funziona e cercare le soluzioni più efficace”. “Quello che provo a metterci io è il buon senso”, ha specificato ancora.