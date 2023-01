“Amarezze e ingenerosità le tengo per me: siamo una comunità viva”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all’assemblea del partito in corso all’Auditorium Antonianum a Roma. “Abbiamo una grande responsabilità, far cambiare linea al governo su tante scelte sbagliate. Dico ai candidati, parlatevi fra di voi, il futuro del partito dipende dalla vostra capacità di costruire linguaggi che vi consentano di essere diversi ma di capirvi nei momenti essenziali. Il segretario o la segretaria del nuovo Pd non puo’ passare l’intera giornata a mettere tutte le sue energie nella composizione dei suoi equilibri interni e poi alla fine della giornata pensare con le energie residue che cosa dire agli italiani, perche’ cosi’ non può funzionare, cosi’ siamo condannati”