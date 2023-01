“Esco più determinato di quanto ho cominciato, esco più innamorato del Pd di quando ho cominciato, vi assicuro che non costruirò un partito alternativo al Pd. Non mi sono pentito di essere tornato da Parigi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all’assemblea del partito in corso all’Auditorium Antonianum a Roma.