Nessun finale romantico: Milan Skriniar lascerà l’Inter per andare al Paris Saint Germain. Ne sono certi i quotidiani francesi, che ormai danno per fatto l’accordo tra il difensore slovacco e il Psg: un ingaggio tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il difensore slovacco non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo presentata dall’Inter, che gli ha proposto uno stipendio da 6,5 milioni a stagione, bonus compresi. Di più, parola di Beppe Marotta, il club non poteva fare. Il Psg invece hanno spinto per arrivare a un accordo e sono pronti a raddoppiare quella cifra.

Secondo Le Parisien, il Psg era particolarmente fiducioso sulla finalizzazione di questo affare e Skriniar avrebbe già dato il suo assenso verbale. Salvo colpi di scena, il matrimonio con lo slovacco si farà a parametro zero a giugno, scrive il quotidiano della capitale. Leggermente diversa la versione de L’Equipe: il principale giornale sportivo francese scrive che i vertici del Psg non hanno mai perso i contatti con l’entourage del giocatore e nelle ultime settimane gli scambi sono stati continui tra le due parti. Il trasferimento però potrebbe arrivare anche prima di giugno: non è escluso che Skriniar possa raggiungere la Francia già in questa finestra di mercato.

Così l’Inter potrebbe ancora guadagnare qualcosa dalla sua cessione. In estate il club nerazzurro non aveva ceduto al Psg, che secondo le indiscrezioni aveva offerto una cifra vicina ai 50 milioni di euro. L’Inter sperava di incassare di più o in alternativa di riuscire a convincere Skriniar a restare a Milano. Anche il corteggiamento dei tifosi e la fascia da capitano indossata nelle ultime gare però non sembrano aver fatto cambiare idea allo slovacco, a meno di un incredibile colpo di scena.