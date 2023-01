“Le persone che si trovano a Davos continueranno a investire in combustibili fossili, continueranno a gettare le persone sotto l’autobus per il proprio guadagno, quindi credo che i cambiamenti di cui abbiamo bisogno in questo momento debbano avvenire all’esterno. Dobbiamo costruire una massa critica di persone che chiedono cambiamento e giustizia”. Lo ha detto l’attivista svedese Greta Thunberg da Davos, dove ha partecipato a un evento parallelo al World Economic Forum che si tiene annualmente nella cittadina svizzera. “Qui si trovano le persone che stanno maggiormente alimentando la distruzione del pianeta, le persone che sono al centro della crisi climatica, le persone che stanno investendo nei combustibili fossili”, ha attaccato l’icona ecologista.