Un’automobile è uscita di strada lungo la statale Romea, tra Legnaro e Piove di Sacco, nel Padovano, provocando la morte di 3 persone nella notte tra domenica e lunedì. Secondo le prime informazioni, il mezzo sarebbe finito autonomamente fuori dalla carreggiata. I vigili del fuoco hanno estratto da una Audi A6 due persone rimaste incastrate nell’abitacolo completamente deformato. Ma i medici del 118 intervenuti sul posto hanno solo potuto accertarne il decesso, così come per una terza persona sbalzata fuori dall’auto e ritrovata a bordo strada.

Si tratta del secondo grave incidente mortale in Veneto nell’arco di appena 24 ore: nel pomeriggio di domenica, altre tre persone sono morte a Veronella, in provincia di Verona, a causa dell’uscita di strada di un’automobile finita poi in un canale adiacente alla strada provinciale 7b. La vettura si è rovesciata, precipitando nel torrente Alpone, lungo una scarpata. Le vittime sono tutti giovani di origine indiana, due ragazzi e una ragazza, tutti di età fra i 20 e i 21 anni, residenti nella zona.