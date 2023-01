Mancava solo il Chelsea. E forse la squadra londinese è stata quella ad aver ricordato Gianluca Vialli nella maniera più spettacolare e commovente. I londinesi hanno aspettato di giocare a Stamford Bridge per ricordare il loro allenatore-giocatore, rimasto nella storia del club. L’occasione è arrivata oggi, prima del fischio d’inizio del match casalingo contro il Crystal Palace. Tutti i giocatori del Chelsea sono scesi in campo con la scritta ‘Vialli‘ sulla maglia nel riscaldamento. In tribuna presenti diversi ex compagni come Hasselbaink, Le Saux e John Terry, quest’ultimo lanciato proprio da Vialli. Dagli spalti applausi, cori, striscioni tricolori e due enormi gigantografie dell’attaccante italiano.