Il suo nome e quello di Fassone sono rimasti legati in maniera indelebile al Milan delle “cose formali“, quello delle grandi spese sul mercato e dei flop sul campo. Ora Massimiliano Mirabelli fa il direttore sportivo del Padova, ma sembra che i tifosi biancoscudati siano altrettanto scontenti delle sue scelte. Al termine della partita di Serie C contro la Juventus Next Gen, terminata 1 a 1, uno spettatore infatti avrebbe contestato Mirabelli urlandogli: “Ma che ca**o di squadra hai fatto?”. Da lì, riporta il Gazzettino, gli animi si sono scaldati a tal punto da arrivare anche agli spintoni. E, riferisce sempre il quotidiano veneto, sarebbe partito anche un pugno.

La parabola di Mirabelli è legata al tracollo del Milan di Yonghong Li, che nonostante 100 milioni spesi sul mercato non ha ottenuto i risultati sperati. Della campagna acquisti 2017 si ricordano l’arrivo di Bonucci, Biglia, Kessie e Calhanoglu. Chi prima chi dopo, sono tutti scappati da Milanello. E di quella squadra non è rimasto più nessuno. Mirabelli è ripartito da Padova, dove il budget per fare mercato è nettamente inferiore ma l’11esimo posto non soddisfa i tifosi. Nulla che ovviamente giustifichi l’aggressione verbale subita sabato: Mirabelli dopo la gara, racconta il Gazzettino, è andato in Questura per denunciare il tifoso.