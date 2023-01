“E se ne va la capolista se ne va..”. Grande festa anche al monastero delle ‘Trentatré’ dopo la storica vittoria del Napoli contro la Juventus. Un 5 a 1 che lancia gli azzurri verso lo scudetto e che evidentemente ha portato euforia anche tra le monache Clarisse Cappuccine di Napoli. La madre abbadessa, Rosa Lupoli, ha subito scritto su Twitter: “E se ne va la capolista se ne va.. Gioia senza fine”. E ancora: “Forza Napoli Sempre”, con annessi 5 cuori azzurri e la foto di una mano con le 5 dita aperte e il numero 5 sul palmo. Insomma, tutti riferimenti ai gol rifilati dalla squadra di Spalletti ai bianconeri.

E se ne va la capolista se ne va.. Gioia senza fine ForzaNapoliSempre ???????????????????????????????? pic.twitter.com/o6PCD1RMNS — Suor Rosa Lupoli (@Rosa_monaca) January 13, 2023

L’abbadessa Lupoli, campionessa di pallavolo in gioventù, segue con passione, e con grande competenza, il Napoli dai tempi di Maradona. Quando il Pibe de oro morì, suor Rosa salì sui tetti del convento issando la bandiera del Napoli, “omaggio ad un fenomeno irreplicabile”. Nel 2020, in occasione della finale di Coppa Italia Napoli- Juve, si sfiorò quasi la rissa tra Clarisse di opposte tifoserie. Anche all’epoca, il Napoli trionfò sulla Juve. Chissà se le monache bianconere stavolta avranno incassato sportivamente la disfatta. Intanto suor Rosa pregusta lo scudetto che i partenopei non vincono dalla stagione 1989-90.