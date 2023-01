“Questo progetto sarà fatto così, prima di tutto si aprirà ad associazioni e personalità per scrivere un manifesto di valori e di obiettivi politici che questo movimento vuole conseguire. Scritto il manifesto, nel periodo che va da fine congresso Pd e fine delle regionali, diciamo marzo, aprile, penso poi che dovremo fare una assemblea costituente che potremo tenere a giugno o a settembre”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda lanciando a Milano l’assemblea costituente per la formazione di un partito unico dei liberali in vista delle elezioni europee del 2024. “Se incominciamo a fare a chi più è liberale, i liberali rimangono un circolo di sfigati che fanno training autogeno tra di loro. Il circolo più è esclusivo meno persone ci sono dentro”.