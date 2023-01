Indagano l’Antiterrorismo britannico e i servizi di sicurezza sul ritrovamento di pacco contenente uranio all’aeroporto di Heathrow a Londra. La notizia, riportata da The Sun, è stata ripresa da diversi media inglesi. Il pacco proveniva dal Pakistan ed era arrivato con un volo dall’Oman. Il materiale radioattivo è stato segnalato da uno scanner mentre veniva trasferito in un capannone merci dopo una spedizioni di metallo. È tutto avvenuto il 29 dicembre. La destinazione prevista non è stata resa nota e al momento nessuno è stato arrestato. L’Antiterrorismo è stata informato dalla polizia di frontiera che una quantità “molto piccola di materiale contaminato” è stata rilevata dopo lo screening di routine. Il comandante Richard Smith della squadra antiterrorismo ha dichiarato poi alla Bbc: “Sebbene la nostra indagine sia ancora in corso, dai nostri accertamenti” il pacco “non sembra essere collegato ad alcuna minaccia diretta. Come il pubblico si aspetterebbe, tuttavia, continueremo a seguire tutte le linee di indagine disponibili per garantire che ciò avvenga definitivamente”. Il trasporto di merci pericolose o tossiche segue protocolli rigorosi. Anche su questo aspetto ci sono accertamenti in corso.